Дизайн для блоков сайта

Есть страница акции, уже наполовину переделенная. Дизайнер по личным причинам закончить работу не смог. Нужно завершить работу. Если все будет ок - следом последует еще серия задач по подготовке шаблонов email -рассылки. Текущий шаблон, который ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо собрать дизайн для некоторых частей сайтов
Мы даём базу элементов и графику
Исполнитель должен под тематику выбрать картинки + элементы дизайна + разместить всё на сайте
1. Исполнитель должен сам размещать всё на сайте
2) Знание Illustrator от 7 лет
3) Ежедневный онлайн
4) Порфтолио с работами по дизайну
Если у вас нету отзывов и портфолио - даже не пишите!
Подробное ТЗ после собеседования
Знания HTML, CSS нужны
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