Дизайн для блоков сайта

Необходимо собрать дизайн для некоторых частей сайтов

Мы даём базу элементов и графику

Исполнитель должен под тематику выбрать картинки + элементы дизайна + разместить всё на сайте

1. Исполнитель должен сам размещать всё на сайте

2) Знание Illustrator от 7 лет

3) Ежедневный онлайн

4) Порфтолио с работами по дизайну

Если у вас нету отзывов и портфолио - даже не пишите!

Подробное ТЗ после собеседования

Знания HTML, CSS нужны