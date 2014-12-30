Дизайн для блоков сайта

$50
Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки186 просмотров
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Необходимо собрать дизайн для некоторых частей сайтов

Мы даём базу элементов и графику

Исполнитель должен под тематику выбрать картинки + элементы дизайна + разместить всё на сайте

1. Исполнитель должен сам размещать всё на сайте

2) Знание Illustrator от 7 лет

3) Ежедневный онлайн

4) Порфтолио с работами по дизайну

Если у вас нету отзывов и портфолио - даже не пишите!

Подробное ТЗ после собеседования

Знания HTML, CSS нужны

9 лет назад
BurgerPub
Евгений 
45 летГермания
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
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