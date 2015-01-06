Обновление дизайна страницы акции и шаблонов email

Есть страница акции, уже наполовину переделенная. Дизайнер по личным причинам закончить работу не смог. Нужно завершить работу. Если все будет ок - следом последует еще серия задач по подготовке шаблонов email -рассылки. Текущий шаблон, который в ряде деталей нужно будет исправить - во вложении. Цель правок - внести косметические изменения в положении элементов, обновлении иконок и страницы.