Нарисовать мини-форму заказа

Ребята, всем привет! Необходимо срочно сделать страницу захвата (лендинг пейдж) на lpgenerator. Если вы умеете работать с площадкой lpgenerator, если у вас есть опыт в создании посадочных страниц, то я очень жду вашу заявку! По цене будем договариваться ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Необходимо нарисовать (и сверстать) красивую форму для заказа студенческих работ на сайте (рефераты, решения задач и т.д.).
Примеры форм, которые мне понравились:
1. https://www.homework.ru/ - справа на главной странице мини-форма заказа.
2. http://www.work5.ru/ - справа также есть форма заказа.
Что я хочу получить на выходе:
Html + css код формы.
Список полей, которые необходимо нужно будет добавить на форму - я представлю в прикрепленном файле.
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