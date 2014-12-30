Нарисовать мини-форму заказа

Дизайн сайтовЗавершен5 заявок192 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. Необходимо нарисовать (и сверстать) красивую форму для заказа студенческих работ на сайте (рефераты, решения задач и т.д.).

Примеры форм, которые мне понравились:

1. https://www.homework.ru/ - справа на главной странице мини-форма заказа.

2. http://www.work5.ru/ - справа также есть форма заказа.

Что я хочу получить на выходе:

Html + css код формы.

Список полей, которые необходимо нужно будет добавить на форму - я представлю в прикрепленном файле.

9 лет назад
uaix
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
artem55555p
Артём 
29 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 дней назад
9 лет назад
$20
1 день
Ответственный исполнитель. Спасибо за работу. Буду обращаться в дальнейшем!
Спасибо за работу! Все отлично! Надеюсь еще поработаем!
  • Похожие заказы

  • Лендинг страница (страница захвата)

    Ребята, всем привет! Необходимо срочно сделать страницу захвата (лендинг пейдж) на lpgenerator. Если вы умеете работать с площадкой lpgenerator, если у вас есть опыт в создании посадочных страниц, то я очень жду вашу заявку! По цене будем договариваться ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн и вертска Landing Page

    Необходим дизайн и вертска лэндинга + наполение текста. С правильным расположением продающих элементов на странице и подбором подходящих изображений из фотостоков (их оплачу отдельно). Структура лэндинга: - Меняющиеся слайды с текстом (примерно как на idacha ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужен хороший и качественный дизайн для интернет магазина(продажа шин)

    Доброго времени суток, уважаемые веб-дизайнеры! Нужен хороший и качественный дизайн для интернет магазина(продажа шин) Цену и все остальные подробности обсудим уже непосредственно во время переписки. В заявке обязательно укажите: 1. Ссылки на выполненные вами проекты. 2. Цену укажите в тексте ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработка сайта на Shop Script

    Требуется доработка сайта Senspabidet.ru. 1. Доработать дизайн сайта на Shop Script 5. 1. Отображение сайта должно быть одинаково во всех браузерах, планшетах и телефонах. 2. Сейчас если зайти на сайт шапка сайта и нижний блок получаются очень большими. Из-за этого сайт ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Довести до ума дизайн (срочно за 3 -4 часа)

    $40

    Внимание есть ПСД есть псд с накиданой схемой дизайна (смотрите прикрепленный скрин) нужно привести дизайн в порядок нужен дизайнер со вкусом (цвет форма) - форму логина стилизовать под лого. - вписать контентную часть в 1170 пикселей. - стилизовать блоки в слайдере. - ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн страницы новогоднего розыгрыша призов

    $50

    Необходимо нарисовать дизайн для Новогоднего розыгрыша призов. Требования достаточно строгий дизайн. В файле есть приблизительно что хотим увидеть. Есть примеры того что нравится. Все может начинаться со стартовой страницы, которая в итоге при нажатии на ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн главной страницы сайта в фотошопе

    $50

    Здравствуйте! Нужно нарисовать главную страницу сайта в фотошопе (по слоям) для Детского развивающего клуба "Я расту" (лого в приложении). Стильный, современный, яркий. Т.З. в приложении. По срокам, конечно хотелось бы побыстрее и не затягивать. Спасибо!

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн сайта хостинга

    Всем привет! Требуется: создать дизайн сайта. Тематика: хостинг. Движок: установлена связка DLE, PHPBB, ISPmanager, самописный движок. Требуется один дизайн на все движки. Вёрстка: нужна. Размер страницы: резиновый Платформы: ПК, планшет, смартфон. Стоимость: предлагайте цены. Желательно адекватные. Студии не приветствуются. Способы оплаты: платёжная карточка, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн сайта спецодежды

    Всем привет! Требуется: создать дизайн сайта. Тематика: продажа спецодежды. Движок: предпочтительно для DLE или предлагайте свои варианты. Вёрстка: нужна. Размер страницы: резиновый Платформы: ПК, планшет, смартфон. Стоимость: предлагайте цены. Желательно адекватные. Студии не приветствуются. Способы оплаты: платёжная карточка, Вебмани. Порядок работы: ТЗ - предложение ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад