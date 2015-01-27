Дизайн главной страницы сайта в фотошопе

Здравствуйте!

Нужно нарисовать главную страницу сайта в фотошопе (по слоям) для Детского развивающего клуба "Я расту" (лого в приложении). Стильный, современный, яркий. Т.З. в приложении.

По срокам, конечно хотелось бы побыстрее и не затягивать.

Спасибо!