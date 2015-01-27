Дизайн главной страницы сайта в фотошопе

Всем привет! Требуется: создать дизайн сайта. Тематика: хостинг. Движок: установлена связка DLE, PHPBB, ISPmanager, самописный движок. Требуется один дизайн на все движки. Вёрстка: нужна. Размер страницы: резиновый Платформы: ПК, планшет, смартфон. Стоимость: предлагайте цены. Желательно адекватные. Студии не приветствуются. Способы оплаты: платёжная карточка, ...
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Здравствуйте!
Нужно нарисовать главную страницу сайта в фотошопе (по слоям) для Детского развивающего клуба "Я расту" (лого в приложении). Стильный, современный, яркий. Т.З. в приложении.
По срокам, конечно хотелось бы побыстрее и не затягивать.
Спасибо!
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