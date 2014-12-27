Дизайн сайта по мокапу

Есть макет на coral Одностраничный лендинг Его нужно Заверстать и добавить эффекты js Работа нужна оперативно Заранее спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Это мокап
https://moqups.com/sleh/dtnbq5gy/
Сделать примерно в таком виде
схема нашего сотрудничества
выбор исполнителя - делаете дизайн одного любого экрана - оплата 20 долл. - доделываете проект - оплата 20 долл. - укладываетесь в договорные сроки +10 долл.
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