Дизайн сайта по мокапу

$50
Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок297 просмотров
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Это мокап

https://moqups.com/sleh/dtnbq5gy/

Сделать примерно в таком виде

http://abv-azbuka.by/

http://credos.by/

схема нашего сотрудничества

выбор исполнителя - делаете дизайн одного любого экрана - оплата 20 долл. - доделываете проект - оплата 20 долл. - укладываетесь в договорные сроки +10 долл.

Дизайн сайта
9 лет назад
sleh
47 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
stavexpert
Анжелика 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$50
2 дня
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