Нужно поменять стиль меню на сайте (ворд пресс)

Необходимо сделать 4 внутренние страницы строительного сайта. Подробности в приложенном документе. Если в вашем портфолио присутствуют подобные работы, укажите пожалуйста ссылки на них в комментарии к заявке. В документе есть примеры реализованного блока, если вы мыслите в ...