Подправить дизайн

Требуется дизайн сайта для Душепопечительского Православного Центра. Поскольку центр не имеет финансирования, ищем людей готовых выполнить работы по минимальной цене или в рамках благотворительности. Душепопечительский Центр открыт ежедневно и оказывает помощь Вам и Вашим близким, ...
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В нужном месте, чтобы смотрелось гармонично и красиво. Кде-то под формой отправки заявки либо над ней сделать полоску подходящего цвета и туда вписать подходящим шрифтом и цветом информацию. Чтобы смотрелось грамотно и красиво.
На выходе psd либо html если умеете верстать.
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