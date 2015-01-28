Подправить дизайн

Дорисовать строку из шапки

http://os.zp.ua/seo/index.php

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В нужном месте, чтобы смотрелось гармонично и красиво. Кде-то под формой отправки заявки либо над ней сделать полоску подходящего цвета и туда вписать подходящим шрифтом и цветом информацию. Чтобы смотрелось грамотно и красиво.

На выходе psd либо html если умеете верстать.