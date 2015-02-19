Дизайн интернет-магазина автозапчастей

$100
Дизайн сайтовЗавершен29 заявок451 просмотр
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Требуется разработка дизайна для интернет-магазина автозапчастей

Описание проекта Дизайн #185014.doc.

Необходимо выполнить следующие работы:

1) Главная страница в двух состояниях: не авторизованный пользователь / авторизованный пользователь, опираясь на структуру http://www.auto-vision.ru/

Требуется сделать 3 варианта главной страницы на выбор.

Компоновка блоков везде одинаковая.

2) Внутренний шаблон образец страницы с формой (модификация для формы регистрации http://www.auto-vision.ru/registration.html).

Необходимо показать всю форму полностью, разместив все элементы.

3) Макет с результатами поиска — цвета, стили, сохраняя все элементы, размещенные на этой странице

http://www.auto-vision.ru/search.html?x=0&y=0&arti...

отображение страницы с данными в 2х вариантах:

- классический

-сгруппированный

http://clip2net.com/s/39qBpXk

4) Внутренний шаблон под текст, стили для разных видов текста:

- стили для показа заголовков 2 уровней

- текста с парой видов текстовых выделений, ссылок, списков, картинок внутри текста

Комментарии к элементам шаблона:

- Наличие главного меню в левой колонке сайта или шапке сайта

- В авторизованном варианте: необходимо отразить меню личного кабинета

- Вложенность главного меню: 2 уровня (показать на макете)

- Для формы поиска по коду в углу поля ввода код детали нужен значок истории поиска и его активное состояние (при наведении).

Прилагаемые файлы:

1. Информация о пожеланиях / требованиях заказчика — Дизайн #185014.doc

9 лет назад
tabris
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
design-o0
Владимир 
35 летТаиланд
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
9 лет назад
$200
4 дня
Владимир каждый день был на связи, и своевременно информировал о текущем рабочем процессе. Все правки были оперативно воплощены в жизнь! Рад нашему дальнейшему сотрудничеству. Отзыв +
Спасибо за проект, с Антоном было приятно работать, четкое Тз, оплата во время. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
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