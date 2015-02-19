Дизайн интернет-магазина автозапчастей

Необходимо нарисовать 2-3 слайда по тематике наружная реклама. По примеру http://www.fabrika.by (там два слайда которые обновляются хаотично!) и http://promomag.ru/sites/promomag.ru/files/promomag-av5.png То есть один слайд картинка автострады, для презентации дорожной наружной рекламы. Второй слайд (можно один или два), ...
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Требуется разработка дизайна для интернет-магазина автозапчастей
Описание проекта Дизайн #185014.doc.
Необходимо выполнить следующие работы:
1) Главная страница в двух состояниях: не авторизованный пользователь / авторизованный пользователь, опираясь на структуру http://www.auto-vision.ru/
Требуется сделать 3 варианта главной страницы на выбор.
Компоновка блоков везде одинаковая.
2) Внутренний шаблон образец страницы с формой (модификация для формы регистрации http://www.auto-vision.ru/registration.html).
Необходимо показать всю форму полностью, разместив все элементы.
3) Макет с результатами поиска — цвета, стили, сохраняя все элементы, размещенные на этой странице
http://www.auto-vision.ru/search.html?x=0&y=0&arti...
отображение страницы с данными в 2х вариантах:
- классический
-сгруппированный
4) Внутренний шаблон под текст, стили для разных видов текста:
- стили для показа заголовков 2 уровней
- текста с парой видов текстовых выделений, ссылок, списков, картинок внутри текста
Комментарии к элементам шаблона:
- Наличие главного меню в левой колонке сайта или шапке сайта
- В авторизованном варианте: необходимо отразить меню личного кабинета
- Вложенность главного меню: 2 уровня (показать на макете)
- Для формы поиска по коду в углу поля ввода код детали нужен значок истории поиска и его активное состояние (при наведении).
Прилагаемые файлы:
1. Информация о пожеланиях / требованиях заказчика — Дизайн #185014.doc
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