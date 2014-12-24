Необходима ададптация дизайна motocms шаблона под логотип.

Что под этим подразумевается?

Имеется готовый логотип (прилагается) компании-застройщика (сфера-девелопмент, строительство)

Подобраны наиболее подходящие, на наш взгляд, для данного логотипа шаблоны на motocms

http://www.motocms.ru/html-templates/demo/43662/

http://www.motocms.ru/html-templates/demo/41014/

http://www.motocms.ru/html-templates/demo/47031/

http://www.motocms.ru/html-templates/demo/41620/

http://www.motocms.ru/html-templates/demo/47187/

http://www.motocms.ru/html-templates/demo/48070/

http://www.motocms.ru/html-templates/demo/47387/

С учетом того, что данный шаблон легко можно видоизменять в демо-режиме,

нужно подстроить 3 разных шаблона (на выбор дизайнера) под данный лого.

Лого не желательно видоизменять (инверсия в белый, в черный и пр.), а желательно, все-таки, придерживаться данной изначально цветовой гаммы (или с небольшими изменениями цветов). Посему, видоизменять, скорее придется гамму сайта, нежели лого. НО ПРИ ЭТОМ ТАКЖЕ УЧИТЫВАЕТСЯ МНЕНИЕ ДИЗАЙНЕРА.

Возможно также отображение "горизонтального" варианта (название справа от логотипа, также прилагается), но лучше, все-таки, использовать оригинальный вариант (название под логотипом).

Итого, 3 видоизмененных шаблона с логотипом. Можете подобрать и другие html-шаблоны на данной cms, но, на наш взгляд, подобранные являются наиболее подходящими. При заявках желательно указывать шаблоны, которые вы взяли бы за основу.