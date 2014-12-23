Доработка дизайна сайта

Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок235 просмотров
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Добрый день!

Наша компания официальный дистрибьютор бренда DISPACCI. DISPACCI – обворожительные сумки, стильные ремни, нежные платки, палантины, модные и теплые шарфы. DISPACCI – это только тренды, дух и стиль Италии.

Сайт нашей компании www.dispacci.ru/. Наш сайт существует с 2010 года. В ходе его существования в него вносились некоторые изменения по оптимизации для SEO продвижения.

Не давно мы провели аудит по структуре сайта, и выявили ряд важных недочетов, которые необходимо изменить.

Большую часть изменений внес наш программист, но для дальнейшей работы программиста требуется веб-дизайнер.

От работы дизайнера требуется:

1. Изменить, красиво разместить список категорий на входной странице каталога (http://www.dispacci.ru/catalog)

2. На пустых страницах каталога требуется просто дополнить текст, возможно, его правильно оформить дизайнеру.

3. Иконка «в корзину» должна быть самым заметным элементом страницы, поэтому её нужно выделить визуально. Лучше оформить ссылку отдельным элементом и разместить рядом с ценой.

4. Необходимо переверстать блок с информацией о заказе. Сейчас текст сливается между собой в одну строчку. Как минимум, нужно добавить линии, разделяющие столбцы. Ещё один вариант: таблицу с заказом разместить над веб-формой. Сумму заказа нужно выделить - увеличить размер шрифта.

5. Кнопку «отправить заказ» визуально нужно сделать заметнее: увеличить размер, выделить цветом. Сейчас кнопку практически не видно.

Новые предложения по доработке дизайна сайта приветствуются!

Цена договорная!!!

9 лет назад
ilya_dispacci
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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