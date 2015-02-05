Здравствуйте фрилансеры. требуется немного изменить дизайн сайта. psd главной и внутренних есть. Четкое задание тоже.

все уточнения и обсуждения с кандидатами.

от вас примерный бюджет и срок.

Так же просьба откликаться тем кто действительно свободен.