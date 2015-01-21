Создание landing page для туризма

Ищу человека или команду, которые готовы под ключ реализовать одностраничный сайты с гарантией конверсии. Конверсия минимум 5% c целевого целевого трафика. Продавать будем тур услуги.

Исполнителей без портфолио не рассматриваем.

Необходимы лендинги:

1. Для продажи туров в стары, например, "Туры в Египет"

2. Для продажи туров по направлению - горнолыжные туры

3. Для продажи новогодних туров

Также заинтересованы в настройке рекламной компании в яндексе и в гугле.