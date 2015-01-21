Создание landing page для туризма

Необходимо разработать дизайн продающей страницы. Есть функциональный макет с вписанными текстами. Посмотреть можно здесь: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FB3P7MAJut8WAG_lIDROr9ELQ9NtHGg38CLEgd4uvHQ/edit?usp=sharing На выходе хочу получить PSD макет с внутренней структурой 1 блок - 1 группа. Качество дизайна должно быть не хуже чем: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу человека или команду, которые готовы под ключ реализовать одностраничный сайты с гарантией конверсии. Конверсия минимум 5% c целевого целевого трафика. Продавать будем тур услуги.
Исполнителей без портфолио не рассматриваем.
Необходимы лендинги:
1. Для продажи туров в стары, например, "Туры в Египет"
2. Для продажи туров по направлению - горнолыжные туры
3. Для продажи новогодних туров
Также заинтересованы в настройке рекламной компании в яндексе и в гугле.
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