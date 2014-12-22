Дизайн логотипа и сайта срочно

$300
Дизайн сайтовЗакрыт45 заявок563 просмотра
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Дизайн логотипа и сайта срочно, пример дизайна на что ориентироваться имеется. Требуется выполнить сегодня, работа не сложная. По логотипу идеи от вас. Цветовая гамма имеется

Бюджет 300$, срок сегодня, оплата только по готовности работыю. Пишите ваши скайпы

9 лет назад
virtualsofte
Андрей 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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