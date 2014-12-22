Нужен редизайн сайта http://domobani.ru/. Краткое ТЗ во вложении. При разработке желательно использовать 12-колоночную модульную сетку (как в Bootstrap).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн логотипа и сайта срочно, пример дизайна на что ориентироваться имеется. Требуется выполнить сегодня, работа не сложная. По логотипу идеи от вас. Цветовая гамма имеется
Бюджет 300$, срок сегодня, оплата только по готовности работыю. Пишите ваши скайпы
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