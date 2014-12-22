Дизайн лендинга

Посадочная страница требуется для привлечения целевых посетителей на свадебное мероприятие. Есть готовый баннер, логотип, текст(требует редактирования) Сроки 5-7 дней. Более подробно с примером как это представляется лично.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ во вложении. Цену и срок, пожалуйста, укажите в проекте.
Сроки поджимают.
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