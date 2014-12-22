Изменить дизайн сайта

Сейчас текст на главной не красивый и не читающийся, нужно что-то придумать. beauty-salon.pro Важно, чтоб Вы же это и сверстали. Ищу человека для долгосрочного сотрудничества. В идеале дизайнер-верстальщик. Предоплата возможна. От вас сроки ...
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Необходимо поменять дизайн сайта http://www.toros-holod.ru/, сделать аналогично http://www.technoblock-msk.ru/, + ВЕРСТКА. жду предложения с указанием стоимости, срока, примеры работ
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