Добрый день всем 1) Хочу переделать сайт www.tobuladiena.lt в сайт одной страницы, ну на примере http://xgraphica.com или https://www.atlassian.com/time-wasting-at-work-infographic или http://www.jamesgarner.co.uk или то что вы посоветуете, с добавлением некоторой небольшой информации, но суть должна быть как и ...