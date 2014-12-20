Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт42 заявки386 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен дизайн сайта, который хочется лизнуть. Как леденец на палочке.

От вас примеры работ и стоимость услуг, от нас выбор исполнителя и проект.

Бюджет по согласованию.

P.S. ключевая фраза "хочется лизнуть".

примеры:

1. https://0.s3.envato.com/files/102563242/pv_590.jpg

Дизайн сайта
9 лет назад
kirilltse
Кирилл 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Drupal несколько доработок по дизайну и функционалу.

    $20

    Список работ. 1. Момент по нижней части сайта размер страницы сначала сделали фиксированным получается если текста больше, то страница увеличивается а колонки остаются на своем месте нужно сделать чтобы колонки тоже вытягивались если текста больше. ...

    Drupal
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переделать сайт + презентация товара для печати альбома

    Добрый день всем 1) Хочу переделать сайт www.tobuladiena.lt в сайт одной страницы, ну на примере http://xgraphica.com или https://www.atlassian.com/time-wasting-at-work-infographic или http://www.jamesgarner.co.uk или то что вы посоветуете, с добавлением некоторой небольшой информации, но суть должна быть как и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработать дизайн из имеющегося макета

    Необходимо разработать новый дизайн сайта (okpravo.ru) из уже имеющейся концепции (имеются уже выполненные макеты дизайна главной, заказа и магазина готовых работ) На основе имеющихся макетов нужно нужна легкая корректировка, а именно: 1. Перерисовать логотип. 2. Дизайн ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дорисовать страницы дизайна сайта

    $400

    Есть концепуия дизайна Есть отрисованные половина страниц Нужно дорисовать оставшуюся половину страниц. Обязательно присутствуовать онлайн во время работы, не пропадать. Быть отвественным. Кидайте примеры свои работ

    Дизайн сайтов49 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн для сайта - "Я и мой питомец"

    $133

    Здравствуйте уважаемые дизайнеры! Название сайта: Freki – я и мой питомец Направленность сайта: Домашние животные, живая природа Адрес в Интернете: www.freki.ru Подробнее написано в ТЗ Бюджет - 8000 рублей сроки - 3 - 7 дней Пожалуйста, не профессиональные дизайнеры, любители дармовщины, халявы ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нарисовать сайт

    Нужно нарисовать сайт на тематику Ремонт бытовой техники в Москве. В меню-главная, о нас, отзывы, контакты, полезные статьи, города. Разделы: "ремонт стиралок", "продажа запчастей для стиралок, холодильников ", "ремонт часов", "ремонт обуви"," изготовление ключей", "продажа бу стиралок, ...

    Дизайн сайтов46 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рисование адаптивного дизайна, срочно

    $450

    Рисование адаптивного дизайна, страниц всего 5, вариантов разрешений 3,. Требуется сделать в течении 2 часов первый вариант главной страницы в двух разрешениях, после согласования аванс. пишите ваши скайпы. Бюджет 450$, оплата только поэтапно

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн сайта женской тематики

    Требуется дизайн главной страницы сайта, связанного с макияжем и косметикой. Стиль: разумный минимализм, веб 2.0. Обязательно указывать цену в рублях (можно в личку) и показать примеры выполненных работ.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов58 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доделать дизайн на Instant CMS

    Начали делать сайт, теперь ищу нового, ответственного исполнителя, нужно закончить работу. ТЗ дизайн и верстка на http://u.to/1-rZCQ 0. Знакомства 1. Профиль 2. Фото 3. Форум 4. Магазин 5.Обьявления 6.Блоги 7.Комментарии 8. Клубы 9. Лента активности Плачу ЯД или на любую карту. Безопасная сделка или после выполнения ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн Landing Page 1 страница + окна

    $100

    Нужен дизайн LandingPage. Есть нарисованый прототип со всеми необходимыми элементами и их расположением. Нужно только все это дело графически оформить. Всего примерно 25 блоков + порядка 15 окон. Блоки без сильной детализации, довольно простые, но есть парочку ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад