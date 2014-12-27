Дизайн Landing Page 1 страница + окна

Нужен дизайн LandingPage.

Есть нарисованый прототип со всеми необходимыми элементами и их расположением. Нужно только все это дело графически оформить.

Всего примерно 25 блоков + порядка 15 окон.

Блоки без сильной детализации, довольно простые, но есть парочку и посложнее.

Из окон пару окон сложные, остальные легкие, вплоть до заголовок+абзац текста.

Срок задания - 2 дня. Пишите те, кто готов побыстрому сделать дизайн, не теня резину.