Дизайн Landing Page 1 страница + окна

$100
Дизайн сайтовЗавершен31 заявка432 просмотра
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Нужен дизайн LandingPage.

Есть нарисованый прототип со всеми необходимыми элементами и их расположением. Нужно только все это дело графически оформить.

Всего примерно 25 блоков + порядка 15 окон.

Блоки без сильной детализации, довольно простые, но есть парочку и посложнее.

Из окон пару окон сложные, остальные легкие, вплоть до заголовок+абзац текста.

Срок задания - 2 дня. Пишите те, кто готов побыстрому сделать дизайн, не теня резину.

9 лет назад
shnur
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
lmscan
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$11
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Сотрудничеством остался доволен. Оплата в срок, постановка задачи четкая. Рекомендую
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