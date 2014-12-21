Дизайн 4 внутренних страниц сайта

$100
Дизайн сайтовЗавершен11 заявок250 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Страниц получается 4 штуки: корзина, карточка товара, превью товара, дизайн формы. Вот сайт http://www.vorota-goroda.ru это основной конкурент среди магазинов в данной тематике, надо делать все лучше, чем у них. Дизайн главной страницы моей у тебя есть.

9 лет назад
dimarodin
Дмитрий 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
$100
3 дня
Самый быстрый дизайнер на свете, понимает в юзабилити и точно знает как помочь Вам и Вашему бизнесу ЗАРАБАТЫВАТЬ больше, просто за счет ПРОДАЮЩЕЙ способности дизайна Вашего САЙТА. Рекомендую делать ЗАКАЗ ПРОДАЮЩЕГО ДИЗАЙНА только у Алексея Бычкова.
Рекомендую Дмитрия к сотрудничеству! Очень хороший заказчик. Оплата, на связи — все ок)
  • Похожие заказы

  • Редизайн сайта

    $30

    Требуется провести редизайн сайта http://trezv.su/ Не кардинальный, с сохранением тематики. Подробнее предпочтения по новому оформлению напишу выбранному исполнителю. Бюджет 2000 рублей (30$), оплата по завершении на WMR либо Яндекс Деньги

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Редизайн сайта

    $80

    Нужно от рисовать сайт с 2 jpg в слои, главную и каталог. Аккуратно по папкам разложить слои и понятно обозвать. Внешний вид несколько изменить. По цветовой гамме и отступам дизайн не должен совпадать!!! Структуру оставить ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн текста

    1) Нужно сделать дизайн текста статей ( для красивого оформления ) нужно прорисовать как выделять списки заголовки и так далее. сайт - http://dom-semua.ru/popylar-diets/166-dieta-kima-protasova.html 2) Сделать дизайн в верхнего меню. стоимость 700 wmr

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Поставить и настроить тему GK News 2 на joomla 3 сайт

    $50

    На сайте бсош3.рф с jomsocial (http://бсош3.рф/jomsocial.html) необходимо поменять шаблон на GK News 2 http://www.gavick.com/demo/joomla25/news2/ Рассматриваются вебмастера и студии имеющие возможность установки лицензионных шаблонов gavick.com Работы будут проводиться на другом сервере на синониме сайта. Бюджет в пределах стоимости официального ...

    Joomla
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн и верстка

    Здравствуйте, требуется качественный дизайн с посл. версткой для инвестиционно-рекламного проекта. На проекте в кабинете будет рекламная площадка, и в общем инвестиции. Дизайн нужен красочный, свежий, только в светлых тонах. Оставляйте свои портфолио и скайп. Бюджет 250-350$ долларов (сразу учтите ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад