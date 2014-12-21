Дизайн 4 внутренних страниц сайта

Страниц получается 4 штуки: корзина, карточка товара, превью товара, дизайн формы. Вот сайт http://www.vorota-goroda.ru это основной конкурент среди магазинов в данной тематике, надо делать все лучше, чем у них. Дизайн главной страницы моей у тебя есть.