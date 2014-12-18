Дизайн и верстка

Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок105 просмотров
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Здравствуйте, требуется качественный дизайн с посл. версткой для инвестиционно-рекламного проекта.

На проекте в кабинете будет рекламная площадка, и в общем инвестиции.

Дизайн нужен красочный, свежий, только в светлых тонах.

Оставляйте свои портфолио и скайп.

Бюджет 250-350$ долларов (сразу учтите что надо отрисовать и сверстать минимум 4 страницы).

9 лет назад
RubenJob
38 летБразилия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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