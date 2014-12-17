Дизайн паблика и группы вконтакте

$50
Дизайн сайтовЗакрыт17 заявок222 просмотра
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Нужно сделать:

1.логотип компании. (Сильно не запариваясь. недорого)

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2.аватар паблика

3.шаблон для новостей группы

4.рекламный пост с розыгрышем(сделан по шаблону)

5.аватар группы-магазина

6.баннер группы-магазина

7.кнопочное меню группы в которое пользователь попадает нажав на баннер.

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8.Если разбираетесь в вики разметке и сможете кнопочное меню группы порезать и разместить, то готов отдельно заплатить за это

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Прикрепил прототипы.

9 лет назад
Pixelike
Дмитрий 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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