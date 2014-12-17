Корректировка карты доставки яндекс

Карта есть, amuri.kz.swtest.ru/dost - нужно откорректировать ее по районам и цветам подвинуть, а то исполнитель неправильно расставил цвета по улицам, нужна ваша помощь в корректировке. Работы не много совсем, но вы должны уметь работать с такой картой