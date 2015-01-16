Работа на удаленку полставки или полный рабочий день. Связь через skype+teamviewer.

Нужен UI/UX designer для мобильных приложений и web приложений.

Плюсом будет опыт в тестировании мобильных приложений и веб сайтов.

Проект большой.

Навыки и требования:

- рисовать Web сайты

- с юзер-френдли интерфейсом

- важен результат

- возможно дизайн для iOS\Android app

Оплата почасовая

з\п по договоренности после собеседования

Ищем дизайнера который сейчас свободен и готов приступить к работе.

- В приват пишите опыт работы и в какое время онлайн(часовой пояс).