Редизайн сайта (четыре части работ)

1. Изменение шаблона главных страниц с введением двух новых элементов в шаблоны:

Бегущая строка (при наличии текста выводится, при отсутствии необходимости выводиться не должна, т.е. бегущая строка должна быть подключаемой по требованию). Необходимо выбрать и внедрить промышленное решение (платный или бесплатный Joomla модуль), при необходимости покупки покупка производится заказчиком отдельно от бюджета ТЗ.

Информационный блок (цель: вывод горящей новости, срочного сообщения), также выводится при необходимости, т.е. блок должен быть отключаемым. Информационный блок может строиться по принципу вывода Joomla статьи на главную страницу. Информационный блок должен иметь логотип срочной новости

2. Дизайн, верстка и размещение страницы «Раздел находится в разработке», выполненный в графическом фирменном стиле, с указанием текста и ссылок

3. Верстка и размещение страницы «404», дизайн-макет в Photoshop будет предоставлен. Во время верстки необходимо реализовать механизм поиска по сайту.

4. Пять слайдеров с графико-анимационным наполнением. Слайдеры должны изготавливаться в Photoshop, далее верстаться и анимироваться. Анимация должна быть средствами модуля LayerSlider5.