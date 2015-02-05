Редизайн сайта (четыре части работ)

$1000
Дизайн сайтовЗавершен7 заявок338 просмотров
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1. Изменение шаблона главных страниц с введением двух новых элементов в шаблоны:

Бегущая строка (при наличии текста выводится, при отсутствии необходимости выводиться не должна, т.е. бегущая строка должна быть подключаемой по требованию). Необходимо выбрать и внедрить промышленное решение (платный или бесплатный Joomla модуль), при необходимости покупки покупка производится заказчиком отдельно от бюджета ТЗ.

Информационный блок (цель: вывод горящей новости, срочного сообщения), также выводится при необходимости, т.е. блок должен быть отключаемым. Информационный блок может строиться по принципу вывода Joomla статьи на главную страницу. Информационный блок должен иметь логотип срочной новости

2. Дизайн, верстка и размещение страницы «Раздел находится в разработке», выполненный в графическом фирменном стиле, с указанием текста и ссылок

3. Верстка и размещение страницы «404», дизайн-макет в Photoshop будет предоставлен. Во время верстки необходимо реализовать механизм поиска по сайту.

4. Пять слайдеров с графико-анимационным наполнением. Слайдеры должны изготавливаться в Photoshop, далее верстаться и анимироваться. Анимация должна быть средствами модуля LayerSlider5.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
9 лет назад
pevepe
Игорь 
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
uglevich
Игорь 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$1000
24 дня
Работа включала графиеский дизайн и работу на уровне движка CMS. Выполнено все в срок и с отличным качеством. Рекомендую исполнителя для выполнения сложных работ, включающих ориентирование на работу сайта, юзабилити и графический дизайн. Спасибо!
Благодарю за интересный проект. Надеюсь еще поработать с Игорем по развитию данного проекта и по другим.