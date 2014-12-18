Внести небольшие изменения в дизайн сайта (PSD-файл)

Прилагаю два файла, 1 - вариант PSD который имеется https://yadi.sk/i/QRccn7BAdPwNY , 2 - с небольшими доделками которые надо внести https://yadi.sk/i/giiVwHK2dQzo5 . Просто человек отказался доделывать из-за отсутствия времени. Доделки которые есть во втором файле, они схематичные, т.е. схематично показано что куда надо вставить. Т.е. нужно вставить недостающие элементы, чтобы они вписались в дизайн. Возможно дополнить какие-то моменты которые смогут улучшить дизайн с точки зрения юзабилити и продажности.