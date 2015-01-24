Макет сайта в фотошопе

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Необходимо нарисовать (разработать) дизайн интернет магазина, адаптивного как, под ПК так и под смартфоны и планшеты. Так называемый "Отзывчивый" дизайн. Во вложении файлы с более подробным материалами. Участники данного конкурса должны предоставить хотя ...
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Добрый день!
Требуется оформить главную страницу сайта.
Плюс еще под вопросом диалоговые окна.
Оформить требуется в виде макета в фотошопе.
Кого заинтересует, пишите)
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