Макет сайта в фотошопе

$50
Дизайн сайтовЗавершен37 заявок320 просмотров
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Добрый день!

Требуется оформить главную страницу сайта.

Плюс еще под вопросом диалоговые окна.

Оформить требуется в виде макета в фотошопе.

Кого заинтересует, пишите)

9 лет назад
tolyd
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
allExclusive
Юрий 
42 годаМолдова
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$50
2 дня
Работа сделана, претензий нет)
Оплата произведена, нареканий - не имею.
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