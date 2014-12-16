Разработать дизайн сайта

$105
Дизайн сайтовЗакрыт53 заявки225 просмотров
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Стиль - флет, немного минимализма, с хорошей проработкой.

Пример - hooters.com.ru

Бюджет - 6000 рублей

Дизайн сайта
9 лет назад
poteryanniy_ray
Маргарита 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
34 отзыва(-1)
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