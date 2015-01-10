Верстка сайта на Wordpress по готовому макету

Исходный макет: https://yadi.sk/d/Ge3G6TchdPtKa/эскизы

Примечание: "вертушку" с дисками не верстаете - на этом месте будет просто пустой однотонный блок.

Количество видов страниц: Главная - с местом для "вертушки", Статья- тоже, но без места для "вертушки", Архив - тоже что и статья, но выводятся анонсы записей (стандартно).

При необходимости - есть отдельные элементы и .PSD макет.

Требования к вёрстке: стандартная валидная вёрстка CSS,HTML.

В заявке просьба указывать ориентировочную стоимость и время выполнения.