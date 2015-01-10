Верстка сайта на Wordpress по готовому макету

Дизайн сайтовЗавершен20 заявок230 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Исходный макет: https://yadi.sk/d/Ge3G6TchdPtKa/эскизы

Примечание: "вертушку" с дисками не верстаете - на этом месте будет просто пустой однотонный блок.

Количество видов страниц: Главная - с местом для "вертушки", Статья- тоже, но без места для "вертушки", Архив - тоже что и статья, но выводятся анонсы записей (стандартно).

При необходимости - есть отдельные элементы и .PSD макет.

Требования к вёрстке: стандартная валидная вёрстка CSS,HTML.

В заявке просьба указывать ориентировочную стоимость и время выполнения.

WordPressВерстка сайта
9 лет назад
prince5
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Andrey-_-
Андрей 
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
9 лет назад
$15
4 дня
Рекомендую Андрея как отличного верстальщика! Валидный код, полное соответствие макету, всё проработано до мелочей (в том числе отличное владение CSS,позволяющее красиво решать весьма непростые задачи). Коммуникация на высоте.Макет нового сайта отдам на верстку Андрею :)
Хороший заказчик. Никаких претензий. Оплата вовремя и полностью.
  • Похожие заказы

  • Редизайн сайта детского сада

    Требуется сделать редизайн сайта детского сада в соответствии с ТЗ. Важно понимание тематики и отличное портфолио. При отсутствии портфеля или его низком качестве исполнителя не рассматриваю. При удачной совместной работе готовы в дальнейшем кидать заказы. ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Ищутся сотрудники в startup

    $400

    Добрый день уважаемые фрилансеры! Я ищу напарников на стартап, мне нужен дизайнер и верстальщик. Требования к верстальщику: css, html, адаптивная верстка, умение работать с гитхабом. Релиз стартапа с минимальными функциями запланирован на март-апрель. После этого будет выход на ...

    Дизайн сайтов55 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Landing Page для туризма

    $200

    Ищу дизайнера с опытом реализации лендингов с высокой конверсией, мин 5% Продавать с лендингов будем туристические услуги. Исполнителей без портфолио не рассматриваю. Темы для лендингов: -Турция. Раннне бронирование -Круизы -Туры в Тайланд

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн медицинского сайта информационной направленности

    $175

    Необходима подготовка адаптивного дизайна для мед сайта информационной направленности. Никаких врачей из клипарта и мед оборудования на сайте не нужно. Дизайн - минималистичный, все просто и со вкусом. Сайт на wordpress, подготовка 3 страниц: главная, рубрика, пост (со ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн Landing Page для продажи туров

    $150

    Ищу дизайнера с опытом реализации лендингов с высокой конверсией. Продавать с лендингов будем туристические услуги. Подойдет хороший лендинг сделанный в шаблоннике Портфолио обязательно Необходимы лендинги: 1. Для продажи туров в страны, например «Туры в Финляндию» 2. Для продажи туров по направлению, ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Лого, фирстиль и сайт для научно-исследовательской компании (медицина)

    Требуется разработка логотипа, мини фирстиля (визитка, бланк и, может, еще пару мелочей) + сайт для компании, которая занимается исследовательской работой в области микробиологических образцов (клетки тканей, крови). Компания работает на европейском рынке. Пожелания по стилистике: строгий, ...

    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн сайта отеля

    Необходимо разработать дизайн сайта отеля. Имеются прототипы всех страниц, посмотреть можно по ссылке: https://moqups.com/dmitriiche/Omk9aEoz/ - слева по нажатию на "Pages" открывается меню со всеми страницами. Всю основную информацию можно брать со старого сайта отеля: http://hotel-valmont.ru/ Дизайн, который нравится ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов56 заявок
    Закрыт
    9 лет назад