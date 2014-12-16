Ищутся сотрудники в startup

$400
Дизайн сайтовЗакрыт55 заявок1082 просмотра
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Добрый день уважаемые фрилансеры!

Я ищу напарников на стартап, мне нужен дизайнер и верстальщик.

Требования к верстальщику: css, html, адаптивная верстка, умение работать с гитхабом.

Релиз стартапа с минимальными функциями запланирован на март-апрель. После этого будет выход на kickstarter.

стартап — соц. сеть со специфическим уклоном. Планируется для Америки.

Верстка будет вестись на http://compass-style.org/

Зарплата обсуждаема

Идея перспективная.

9 лет назад
sergdev
40 летПольша
17 лет в сервисе
Был
год назад
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