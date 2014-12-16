Ищутся сотрудники в startup

Необходима подготовка адаптивного дизайна для мед сайта информационной направленности. Никаких врачей из клипарта и мед оборудования на сайте не нужно. Дизайн - минималистичный, все просто и со вкусом. Сайт на wordpress, подготовка 3 страниц: главная, рубрика, пост (со ...