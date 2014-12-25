Доброго времени суток!

Необходимо разработать дизайн лендинга для автошколы.

Примеры сайтов которые понравились:

http://drivemaster.ru/

http://flagman31.ru/

http://xn----7sbabfclnb4aqdj9afb5bdxj0a9g.xn--p1ai/

Сайт, который используется сейчас http://www.lideravtoufa.ru/

Преимущества, которые можно использовать:

Цена обучения: 25 000рублей

Первый взнос 8 000 рублей

Теория 134 часа, практика 56 часов

Все лицензии и необходимые документы от ГИБДД получены ( недавно проводились изменения в сертификации автошкол и не все их получить успели)

Коробка передач автомат/механика

Также приложил прототип, открыт для новых идей и предложений.

На главной странице в первом окне необходимо разместить счётчик с акцией.

Также желательно добавить ещё один блок для увеличения длины лендинга.

Бюджет 70$ или 5000 рублей (Если курс будет прыгать, то оплата, будет 5000р.). Желательно по безопасной сделке.