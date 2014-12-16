Требуется сделать редизайн сайта детского сада в соответствии с ТЗ. Важно понимание тематики и отличное портфолио. При отсутствии портфеля или его низком качестве исполнителя не рассматриваю. При удачной совместной работе готовы в дальнейшем кидать заказы. ...
Дизайн Landing Page для Медицинского туризма. (Лечение за рубежом)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу дизайнера с опытом реализации лендингов с высокой конверсией.
Меня интересует конверсия минимум 3% с целевого трафика.
Продавать с лендингов будем медицинские услуги за рубежом (н-р онкология и пр).
Наличие опыта в медицине и портфолио приветствуются.
Лендинги будут по направлениям, например «Лечение рака поджелудочной железы за рубежом»
Далее будем брать другие.
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