Дизайн Landing Page для Медицинского туризма. (Лечение за рубежом)

Исходный макет: https://yadi.sk/d/Ge3G6TchdPtKa/эскизы Примечание: "вертушку" с дисками не верстаете - на этом месте будет просто пустой однотонный блок. Количество видов страниц: Главная - с местом для "вертушки", Статья- тоже, но без места для "вертушки", Архив - тоже ...