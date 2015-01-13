tolyd

Анатолий tolyd

 
43 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Слайдер на сайт 3-5 шт.

    $10

    На сайт нужны картинки на главную, 3-5 шт, на картинках будет присутствовать текст. Плюс надо будет обработать логотипы компаний 6-10 шт,  что бы так же разместит их потом на главную.

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт на Wordpress

    $150

    Сайт сделан процентов на 60%. Что надо доделать: 1. Кроссбраузерность. 2. Систему приема и обработки заявок. 3. Подправить диалоговые окна. 4. Остальное при переписке. Сайт не сложный но ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Макет сайта в фотошопе

    $50

    Добрый день! Требуется оформить главную страницу сайта. Плюс еще под вопросом диалоговые окна. Оформить требуется в виде макета в фотошопе. Кого заинтересует, пишите)

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

GreenRed
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Логотип для сайта
Анатолий отличный заказчик! Правильно ставит задачу, очень качественно ориентируется в вопросе. Работать легко и быстро. С оплатой проблем нет. Всем рекомендую!
Отличный дизайнер! Сделано все в срок и очень качественно, логотип получился просто супер!
Ответный отзыв
serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Сайт на Wordpress
WordPress
Анатолий - замечательный заказчик, и просто хороший в общении человек! Отлично сработались, за работу оплатил моментально. Мои наилучшие рекомендации!
Очень доволен работой Сергея, все сделано на отлично. Рекомендую.
Ответный отзыв
allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Макет сайта в фотошопе
Оплата произведена, нареканий - не имею.
Работа сделана, претензий нет)
Ответный отзыв