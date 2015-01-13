$10
На сайт нужны картинки на главную, 3-5 шт, на картинках будет присутствовать текст. Плюс надо будет обработать логотипы компаний 6-10 шт, что бы так же разместит их потом на главную.
Дизайн сайтов7 заявок
Закрыт
8 лет назад
На сайт нужны картинки на главную, 3-5 шт, на картинках будет присутствовать текст. Плюс надо будет обработать логотипы компаний 6-10 шт, что бы так же разместит их потом на главную.
Нужно создать логотип для сайта. Сайт на тематику солнечных батарей. Детали при переписке.
Сайт сделан процентов на 60%. Что надо доделать: 1. Кроссбраузерность. 2. Систему приема и обработки заявок. 3. Подправить диалоговые окна. 4. Остальное при переписке. Сайт не сложный но ...
Добрый день! Требуется оформить главную страницу сайта. Плюс еще под вопросом диалоговые окна. Оформить требуется в виде макета в фотошопе. Кого заинтересует, пишите)