# 1 — $ 455

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!

Необходимо нарисовать (разработать) дизайн интернет магазина, адаптивного как, под ПК так и под смартфоны и планшеты. Так называемый "Отзывчивый" дизайн.

Во вложении файлы с более подробным материалами.

Участники данного конкурса должны предоставить хотя бы, макет главной и карточки товара в 3-х видах отображения (на ПК, планшете, телефоне) для определения победителя. Но только так, чтобы можно было рассмотреть дизайн.=) РАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 29 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА.

После чего с победителем будем прорисовывать остальные страницы и только после этого вы получаете деньги а мы дизайн интернет магазина в psd и все довольны и все счастливы))))

P.S. Победителю подкинем еще работы)))

Успехов вам и побольше креатива господа!!!