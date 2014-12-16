Шапка для канала на youtube

Нужно предложить идею и с нуля, сделать шапку для канала на Youtube.

Есть два продукта:

- Тренер по личностному росту.

- Фото-видео студия.

Проект начальный, мы тоже будем помогать и предлагать идеи для шапок.

Лендинги, которые сейчас работают по фотостудии.

pvs.kz/index.php?zapros=8 вот школа

pvs.kz/index.php?zapros=9 вот фотограф

pvs.kz/index.php?zapros=1 Свадебные

pvs.kz/index.php?zapros=2 Детская

Пожалуйста, предлагайте ваши цена за каждй проект ОТДЕЛЬНО! И ваши сроки.

Спасибо, ждем ваших предложений.