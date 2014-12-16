Шапка для канала на youtube

1) Сделать макет в psd для e-mail рассылки. Pix 600 – ширина 2) Использовать шрифт PF Din, начертания можно менять. В тз пример. 3) Визуализировать блок полезный совет. 4) Отцентровать все текста, использовать одинаковые размеры и стили написания шрифтов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно предложить идею и с нуля, сделать шапку для канала на Youtube.
Есть два продукта:
- Тренер по личностному росту.
- Фото-видео студия.
Проект начальный, мы тоже будем помогать и предлагать идеи для шапок.
Лендинги, которые сейчас работают по фотостудии.
pvs.kz/index.php?zapros=8 вот школа
pvs.kz/index.php?zapros=9 вот фотограф
pvs.kz/index.php?zapros=1 Свадебные
pvs.kz/index.php?zapros=2 Детская
Пожалуйста, предлагайте ваши цена за каждй проект ОТДЕЛЬНО! И ваши сроки.
Спасибо, ждем ваших предложений.
- Похожие заказы
- $5Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт9 лет назад
Доброго времени суток! Требуется создать сайт, аналогичный этому - http://whitelab.pro/ Структура, порядок блоков примерно такое же, но можно изменить. На главной странице также будет фотография, но другого человека. Цветовая гамма должна отличаться от моего примера (http://whitelab.pro/), сайт не должен ...Завершен9 лет назад
- $50
Прилагаю два файла, 1 - вариант PSD который имеется https://yadi.sk/i/QRccn7BAdPwNY , 2 - с небольшими доделками которые надо внести https://yadi.sk/i/giiVwHK2dQzo5 . Просто человек отказался доделывать ...Завершен9 лет назад
Нужен дизайн сайта для Ucoz в стиле MinecraftДизайн сайтов17 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Добрый день! Требуется оформить главную страницу сайта. Плюс еще под вопросом диалоговые окна. Оформить требуется в виде макета в фотошопе. Кого заинтересует, пишите)Завершен9 лет назад
- $455
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Необходимо нарисовать (разработать) дизайн интернет магазина, адаптивного как, под ПК так и под смартфоны и планшеты. Так называемый "Отзывчивый" дизайн. Во вложении файлы с более подробным материалами. Участники данного конкурса должны предоставить хотя ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $70
Доброго времени суток! Необходимо разработать дизайн лендинга для автошколы. Примеры сайтов которые понравились: http://drivemaster.ru/ http://flagman31.ru/ http://xn----7sbabfclnb4aqdj9afb5bdxj0a9g.xn--p1ai/ Сайт, который используется сейчас http://www.lideravtoufa.ru/ Преимущества, которые можно использовать: Цена обучения: 25 000рублей Первый взнос 8 000 рублей Теория 134 часа, практика 56 часов Все лицензии и необходимые документы от ...Завершен9 лет назад
- $250
Ищу дизайнера с опытом реализации лендингов с высокой конверсией. Меня интересует конверсия минимум 3% с целевого трафика. Продавать с лендингов будем медицинские услуги за рубежом (н-р онкология и пр). Наличие опыта в медицине и портфолио приветствуются. Лендинги будут ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт9 лет назад
- $105
Стиль - флет, немного минимализма, с хорошей проработкой. Пример - hooters.com.ru Бюджет - 6000 рублейДизайн сайтов53 заявкиЗакрыт9 лет назад
Исходный макет: https://yadi.sk/d/Ge3G6TchdPtKa/эскизы Примечание: "вертушку" с дисками не верстаете - на этом месте будет просто пустой однотонный блок. Количество видов страниц: Главная - с местом для "вертушки", Статья- тоже, но без места для "вертушки", Архив - тоже ...Завершен9 лет назад