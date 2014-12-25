Создать дизайн сайта LandingPage + внутренние страницы

Дизайн сайтовЗавершен27 заявок253 просмотра
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Доброго времени суток!

Требуется создать сайт, аналогичный этому - http://whitelab.pro/

Структура, порядок блоков примерно такое же, но можно изменить.

На главной странице также будет фотография, но другого человека.

Цветовая гамма должна отличаться от моего примера (http://whitelab.pro/), сайт не должен быть его копией. Он просто для примера.

Сайт будет частного оптимизатора. Главная страница будет "заточена" под услугу "продвижение сайтов".

Услуги будут предлагаться такие:

1. Продвижение сайтов

2. Создание сайтов

3. Поддержка сайтов

4. Аудит сайта

5. Семантическое ядро

6. Оптимизация сайта

7. Создание групп в ВК

8. Раскрутка групп в ВК

9. Интернет-маркетинг

10. Создание фирменного стиля группы в ВК

11. Создание Landing-page

12. Контекстная реклама

Цели - привлечение клиентов, чтобы они оставляли заявку или звонили, заказывали услугу. Наша отличительная черта - мы - частный оптимизатор, а не компания.

ВНУТРЕННИЕ СТРАНИЦЫ:

Также будет внутренние страницы, с подробным описанием услуги.

Также будет страница "Услуги", где будут перечислены все эти 12 пунктов, за исключением первого (он будет на главной странице).

ОПЛАТА:

Ищу дизайнера из России, или с других стран, но оплата в WMR. (Пожалуйста, в заявке СТОИМОСТЬ УКАЗЫВАЙТЕ в WMR, спасибо)

СРОКИ:

Очень желательно закончить до конца этой недели (до 21 числа включительно).

Дизайн сайта
9 лет назад
WebAero
34 годаСША
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Maksak
Максим 
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$70
2 дня
Спасибо Максиму за проделанную работу, все сделал очень быстро и по ТЗ. Даже правок практически не пришлось делать, дизайн понравился сразу. Буду обращаться еще.
Отличный заказчик! Интересное тз - своевременная оплата. Будем работать дальше)
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