Создать дизайн сайта LandingPage + внутренние страницы

Прилагаю два файла, 1 - вариант PSD который имеется https://yadi.sk/i/QRccn7BAdPwNY , 2 - с небольшими доделками которые надо внести https://yadi.sk/i/giiVwHK2dQzo5 . Просто человек отказался доделывать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Требуется создать сайт, аналогичный этому - http://whitelab.pro/
Структура, порядок блоков примерно такое же, но можно изменить.
На главной странице также будет фотография, но другого человека.
Цветовая гамма должна отличаться от моего примера (http://whitelab.pro/), сайт не должен быть его копией. Он просто для примера.
Сайт будет частного оптимизатора. Главная страница будет "заточена" под услугу "продвижение сайтов".
Услуги будут предлагаться такие:
1. Продвижение сайтов
2. Создание сайтов
3. Поддержка сайтов
4. Аудит сайта
5. Семантическое ядро
6. Оптимизация сайта
7. Создание групп в ВК
8. Раскрутка групп в ВК
9. Интернет-маркетинг
10. Создание фирменного стиля группы в ВК
11. Создание Landing-page
12. Контекстная реклама
Цели - привлечение клиентов, чтобы они оставляли заявку или звонили, заказывали услугу. Наша отличительная черта - мы - частный оптимизатор, а не компания.
ВНУТРЕННИЕ СТРАНИЦЫ:
Также будет внутренние страницы, с подробным описанием услуги.
Также будет страница "Услуги", где будут перечислены все эти 12 пунктов, за исключением первого (он будет на главной странице).
ОПЛАТА:
Ищу дизайнера из России, или с других стран, но оплата в WMR. (Пожалуйста, в заявке СТОИМОСТЬ УКАЗЫВАЙТЕ в WMR, спасибо)
СРОКИ:
Очень желательно закончить до конца этой недели (до 21 числа включительно).
- Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужен дизайн сайта для Ucoz в стиле MinecraftДизайн сайтов17 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Добрый день! Требуется оформить главную страницу сайта. Плюс еще под вопросом диалоговые окна. Оформить требуется в виде макета в фотошопе. Кого заинтересует, пишите)Завершен9 лет назад
- $455
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Необходимо нарисовать (разработать) дизайн интернет магазина, адаптивного как, под ПК так и под смартфоны и планшеты. Так называемый "Отзывчивый" дизайн. Во вложении файлы с более подробным материалами. Участники данного конкурса должны предоставить хотя ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $70
Доброго времени суток! Необходимо разработать дизайн лендинга для автошколы. Примеры сайтов которые понравились: http://drivemaster.ru/ http://flagman31.ru/ http://xn----7sbabfclnb4aqdj9afb5bdxj0a9g.xn--p1ai/ Сайт, который используется сейчас http://www.lideravtoufa.ru/ Преимущества, которые можно использовать: Цена обучения: 25 000рублей Первый взнос 8 000 рублей Теория 134 часа, практика 56 часов Все лицензии и необходимые документы от ...Завершен9 лет назад
- $250
Ищу дизайнера с опытом реализации лендингов с высокой конверсией. Меня интересует конверсия минимум 3% с целевого трафика. Продавать с лендингов будем медицинские услуги за рубежом (н-р онкология и пр). Наличие опыта в медицине и портфолио приветствуются. Лендинги будут ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт9 лет назад
- $105
Стиль - флет, немного минимализма, с хорошей проработкой. Пример - hooters.com.ru Бюджет - 6000 рублейДизайн сайтов53 заявкиЗакрыт9 лет назад
Исходный макет: https://yadi.sk/d/Ge3G6TchdPtKa/эскизы Примечание: "вертушку" с дисками не верстаете - на этом месте будет просто пустой однотонный блок. Количество видов страниц: Главная - с местом для "вертушки", Статья- тоже, но без места для "вертушки", Архив - тоже ...Завершен9 лет назад
- $400
Добрый день уважаемые фрилансеры! Я ищу напарников на стартап, мне нужен дизайнер и верстальщик. Требования к верстальщику: css, html, адаптивная верстка, умение работать с гитхабом. Релиз стартапа с минимальными функциями запланирован на март-апрель. После этого будет выход на ...Дизайн сайтов55 заявокЗакрыт9 лет назад
- $200
Ищу дизайнера с опытом реализации лендингов с высокой конверсией, мин 5% Продавать с лендингов будем туристические услуги. Исполнителей без портфолио не рассматриваю. Темы для лендингов: -Турция. Раннне бронирование -Круизы -Туры в ТайландДизайн сайтов20 заявокЗакрыт9 лет назад