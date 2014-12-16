1) Сделать макет в psd для e-mail рассылки. Pix 600 – ширина

2) Использовать шрифт PF Din, начертания можно менять. В тз пример.

3) Визуализировать блок полезный совет.

4) Отцентровать все текста, использовать одинаковые размеры и стили написания шрифтов ( Загловок = заголовку; текст в блоке = тексту в блоке.

5) Отрисуйте телефон, сайт, емейл - флай иконками, звезда эта из 90х - мне не подойдет, флэт сделайте, линии эти разделительные поколдуйте, что бы они более привлекательными были, а то жирные.

6) Должна быть дизайнерская мысль. Не нужно досконально перерисовывать.

7) Качество работы должно быть не ниже, чем в примере «суши».

см. архив (тз+фото+пример)

Благодарю