Доброго времени суток! Требуется создать сайт, аналогичный этому - http://whitelab.pro/ Структура, порядок блоков примерно такое же, но можно изменить. На главной странице также будет фотография, но другого человека. Цветовая гамма должна отличаться от моего примера (http://whitelab.pro/), сайт не должен ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) Сделать макет в psd для e-mail рассылки. Pix 600 – ширина
2) Использовать шрифт PF Din, начертания можно менять. В тз пример.
3) Визуализировать блок полезный совет.
4) Отцентровать все текста, использовать одинаковые размеры и стили написания шрифтов ( Загловок = заголовку; текст в блоке = тексту в блоке.
5) Отрисуйте телефон, сайт, емейл - флай иконками, звезда эта из 90х - мне не подойдет, флэт сделайте, линии эти разделительные поколдуйте, что бы они более привлекательными были, а то жирные.
6) Должна быть дизайнерская мысль. Не нужно досконально перерисовывать.
7) Качество работы должно быть не ниже, чем в примере «суши».
см. архив (тз+фото+пример)
Благодарю
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