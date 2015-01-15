Необходимо выполнить качественный дизайн шапки сайта 380torg.ru Вопрос: Что для меня является качественным дизайном? Ответ: смотрите примеры http://integradesign.ru/photoalbums/64707 Тема должна быть как то связана с электричеством. Наша компания занимается поставками кабельно-проводниковой и электротехнической ...
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- Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать макетв psd ТЗ есть в AutoCAD и в тифф Макет нужен для расклейки по подъездамДизайн продукциинет заявокЗакрыт10 лет назад
- $75
Очень подробное ТЗ смотрите во вложении. Остальные данные лично вышлю по завросу - текста, отзывы, фото.Презентации1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $5
1) Сделать макет в psd для e-mail рассылки. Pix 600 – ширина 2) Использовать шрифт PF Din, начертания можно менять. В тз пример. 3) Визуализировать блок полезный совет. 4) Отцентровать все текста, использовать ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$80
10 баллов
10 лет назад
Отличный заказчик. Четко изложенное тз, своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
Росина очень ответственно подошла к выполнению данной работы (создание Маркетинг кита). Не знаю, как у всех, но у меня в процессе работы часто что-то меняется в ТЗ. По идее, дизайнер не должен брать дополнительные правки после согласования ТЗ, но мы договорились и большое спасибо ей за это. Сумму мы немного увеличили, но увеличился и объем страниц. Изначально в ТЗ было 16 страниц (8 разворотов), а в процессе работы количество страниц увеличилось до 24+1 (12 разворотов, +1 страница). Очень понравился единый стиль оформления. Работали мы и в праздники. Отвечает Росина на сообщения всегда быстро. В общем, советую. В след раз обязательно обращусь к ней.