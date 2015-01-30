Разработка Маркетинг-кита по подробному ТЗ (электрооборудование)

$75
ПрезентацииЗавершен9 заявок180 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Очень подробное ТЗ смотрите во вложении.

Остальные данные лично вышлю по завросу - текста, отзывы, фото.

9 лет назад
dim02
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Lovegirlro
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$80
3 дня
Росина очень ответственно подошла к выполнению данной работы (создание Маркетинг кита). Не знаю, как у всех, но у меня в процессе работы часто что-то меняется в ТЗ. По идее, дизайнер не должен брать дополнительные правки после согласования ТЗ, но мы договорились и большое спасибо ей за это. Сумму мы немного увеличили, но увеличился и объем страниц. Изначально в ТЗ было 16 страниц (8 разворотов), а в процессе работы количество страниц увеличилось до 24+1 (12 разворотов, +1 страница). Очень понравился единый стиль оформления. Работали мы и в праздники. Отвечает Росина на сообщения всегда быстро. В общем, советую. В след раз обязательно обращусь к ней.
Отличный заказчик. Четко изложенное тз, своевременная оплата. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Дизайн коммерческого предложения.

    $12

    Составить дизайн коммерческого предложения по рекламе на видеостойках. Выдели заголовки, красиво оформить. В приложении бриф. Всё, что хотел - описал. На все вопросы отвечу. Срок - 1 день. Цена: 12 $ bkb 800 рублей. Буду ...

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нестандартный дизайн для коммерческого предложения

    Добрый день! Для компании специализирующейся на металлопрокате необходимо отрисовать дизайн двух вариантов коммерческого предложения: 1. Яркий оригинальный дизайн для рассылки КП по e-mail и для печати 2. Дизайн КП для отправки по факсу (менее яркий) Может ...

    Презентации5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка презентации платежной системы

    Универсальная платежная система подбирает банков-партнеров для сотрудничества. В связи с этим необходимо разработать презентацию, которая наглядно отражала бы все услуги и преимущества нашей системы, а также вызывала бы интерес у банков в сотрудничестве с нами. Требования ...

    Презентации11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать маркетинг кит.

    Необходимо сделать маркетинг кит для кейтеринговой компании www.estafiesta.ru Вся информация о компании на сайте имеется. Так как не имею точного представления как это выглядит - прошу прислать портфолио с личными рекомендациями. Спасибо.

    Презентации2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать маркетинг кит.

    Необходимо сделать маркетинг кит для кейтеринговой компании estafiesta.ru Должна быть выдержана цветовая гамма такая же как и на сайте. Так как не имею представления, как он должен выглядеть - прошу предоставить портфолио и личные рекомендации. ...

    Презентации1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание инфографики кино/развлекательной тематики на английском

    $30

    Здравствуйте. Необходимо создать инфографику на англ языке. Тематика: кино/развлечения. Тема должна быть интересна для пользователей. Прошу обращаться людей у кого есть опыт в данной сфере. Спасибо

    Презентации7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад