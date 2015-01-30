Разработка Маркетинг-кита по подробному ТЗ (электрооборудование)

Росина очень ответственно подошла к выполнению данной работы (создание Маркетинг кита). Не знаю, как у всех, но у меня в процессе работы часто что-то меняется в ТЗ. По идее, дизайнер не должен брать дополнительные правки после согласования ТЗ, но мы договорились и большое спасибо ей за это. Сумму мы немного увеличили, но увеличился и объем страниц. Изначально в ТЗ было 16 страниц (8 разворотов), а в процессе работы количество страниц увеличилось до 24+1 (12 разворотов, +1 страница). Очень понравился единый стиль оформления. Работали мы и в праздники. Отвечает Росина на сообщения всегда быстро. В общем, советую. В след раз обязательно обращусь к ней.