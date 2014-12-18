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Составить дизайн коммерческого предложения по рекламе на видеостойках.
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В приложении бриф.
Всё, что хотел - описал.
На все вопросы отвечу.
Срок - 1 день.
Цена: 12 $ bkb 800 рублей.
Буду рад вашим заявкам!!!
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