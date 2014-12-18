Дизайн коммерческого предложения.

Отличный исполнитель. Удивил тем, что не брался за заказ, пока не уточнил все вопросы. Вместе составили дополнение к ТЗ. Всегда на связи и сделал все быстрее срока. Я очень доволен, передал контакты партнеру - будем с ним работать! Спасибо большое. Всем рекомендую.