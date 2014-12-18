Дизайн коммерческого предложения.

$12
ПрезентацииЗавершен4 заявки151 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Составить дизайн коммерческого предложения по рекламе на видеостойках.

Выдели заголовки, красиво оформить.

В приложении бриф.

Всё, что хотел - описал.

На все вопросы отвечу.

Срок - 1 день.

Цена: 12 $ bkb 800 рублей.

Буду рад вашим заявкам!!!

Большое спасибо.

Отзыв и своевременную оплату гарантирую.

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9 лет назад
evgenyevteev
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$20
2 дня
Отличный исполнитель. Удивил тем, что не брался за заказ, пока не уточнил все вопросы. Вместе составили дополнение к ТЗ. Всегда на связи и сделал все быстрее срока. Я очень доволен, передал контакты партнеру - будем с ним работать! Спасибо большое. Всем рекомендую.
Евгений - профессиональный заказчик во всем понимании. Грамотно составленное задание, все материалы для работы предоставил и ответил подробно на возникшие вопросы. Утверждение без проблем, полное доверие мнению дизайнера, оплата моментально! Рекомендую!