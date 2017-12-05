evgenyevteev

Добрый день, есть закрытая группа Facebook. [url=https://www.facebook.com/groups/EndoArt/]https://www.facebook.com/groups/EndoArt/[/url] Надо спарсить ID участников. Пишите цену и срок пожалуйста. Задавайте вопросы.
- Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день! Необходимо сделать простой лединг для продажи красивых телефонных номеров. Оформление минималистичное, приближенное к поставщику. https://astrakhan.beeline.ru/customers/products/mobile/services/details/nomer-na-vybor/krasivie-nomera/lyubimoe-chislo/ Проект сайта в виде картинки см в файлах. Важна мобильная версия. Особенность: Сделать поиск по номерам, которые мы дадим - около 1000 номеров. Суть сайта: [list=1][*]Человек попадает ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день, сайт e-evteev.com находится в "красной" зоне https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fe-evteev.com%2F Необходимо вывести в зелёную зону, чтобы даже с плохим интернетом с телефона быстро загружался сайт. Пишите сразу окончательную цену и срок. Спасибо :)Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день, хочу сделать email рассылку по холодной базе. Целевая аудитория - собственники и директора ниши: лечени спины и т.д. - т.е. реабилитационные центры, которые лечат кости, мышцы и т.д. Имя мне нужно для персонализации рассылки (чтобы обращаться по ...Базы данных1 заявкаЗакрыт4 года назад
Добрый день, нужна верстка+ опубликовать на хостинге и установить код метрики. Объём работ: 1. Веб версия. 2. Мобильная. 3. "Спасибо" 4. Открывающаяся страница с кейсами. Предлагайте сроки, сумму оплаты. Спасибо!Завершен5 лет назад
Добрый день, я сделал проекта сайта. Меня зовут Евгений Евтеев, обо мне можете почитать тут http://taplink.cc/evgeny.evteev [b]Структура сайта:[/b] 1. [b]Главная[/b]. (проект готовится) [i] раздел "лендинги":[/i] 2. [b]Лендинг [/b]на продвижение в Инстаграм. (проект готовится) 3. [b]Лендинг [/b]на таргетированную рекламу. [i](проект готовится) раздел "отчеты":[/i] 4. [b]Шаблон [/b]страницы отчёта по продвижению ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Я занимаюсь продвижением в Инстаграм. Хочу сделать страницу с простыми и понятными отчётами для клиентов. Т.к. эксельки и другие файлы многие не смотрят. А так заказчикам будет понятно, чем мы занимаемся. И это приведет к увеличению срока ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день) Необходимо сделать сториз про мероприятие с крутыми переходами, сочной музыкой и точными смыслами. live150.ru Примерный сценарий: 1. Самый крупный в России форум о долголетии «КАК ПРОЖИТЬ 150+». 2. Для тех, кто неравнодушен к здоровью, долголетию и благополучию, как собственному, так и ...Анимация9 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день, меня зовут Евгений, занимаюсь продвижением в инстаграм. [list=1][*]Сделать клёвую аватарку. [/list][url=https://www.instagram.com/evgeny.evteev/]https://www.instagram.com/evgeny.evteev/[/url] - мой профиль Пример клевой, на мой взгляд: фотки, которые можно использовать [url=https://drive.google.com/file/d/1gTYSHEQa1M8IsC5j9sPpyUV9dn9afsmZ/view?usp=sharing]https://drive.google.com/file/d/1gTYSHEQa1M8IsC5j9sPpyUV9dn9afsmZ/view?usp=sharing[/url] [url=https://drive.google.com/file/d/1vbLuoAflhKm82jPp6fFC3TzgwvSRChEc/view?usp=sharing]https://drive.google.com/file/d/1vbLuoAflhKm82jPp6fFC3TzgwvSRChEc/view?usp=sharing[/url] [url=https://drive.google.com/file/d/1PnL5JMwjyS_0v3m7OK6_FvHybQ5jiLjt/view?usp=sharing]https://drive.google.com/file/d/1PnL5JMwjyS_0v3m7OK6_FvHybQ5jiLjt/view?usp=sharing[/url] Повторять точь в точь не стоит, просто пример креативности. Мне нравятся сочные яркие ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день, я занимаюсь продвижением в Instagram. делаю видео разборы и делюсь опытом через видео. Хочу, чтобы у меня была 2-4 секундная заставка для видео. Примеры: https://youtu.be/InMwxVjUKUU https://www.youtube.com/watch?v=agZCZNSWqVU Лого у меня нет. Предлагайте цены и сроки. Спасибо!Анимация17 заявокЗакрыт5 лет назад
- $8
Добрый день. Есть лендинг e-evteev.com. Мне не нравится первый экран. Необходимо сделать дизайн в таком стиле: https://molodost.bz/mk_mzs_06_07/ Современный дизайн хочу) Остальные экраны пока устраивают меня, сейчас нужен только 1-ый экран. В приложении фотка, которую надо использовать на главной.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $16
Добрый день. Есть макет ПСД. Надо сделать верстку и натяжку на вордпресс. Адаптировать под все устройства,вставить фавикон, описание, код от гугл таг менеджера. Сайт должен летать и мгновенно грузиться даже при плохом интернете. Оплата 1000 рублей, срок 24 часа. !!!Внимание, если ...Завершен5 лет назад
- $3
Добрый день. Необходимо обработать 2 фото в фотошопе. Сделать яркий (желтый/зеленый, еще какой-нить, сами посмотрите) фон и меня чуть обработайте на свой вкус. В приложении есть файл "Как не надо делать". Оплата 200 рублей за 2 фотки.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день. Необходимо сделать одноэкранный сайт на вордпресс с админкой или каким-нить приложением для редактирования текста на сайте. [b]Ссылка на проект:[/b] https://app.moqups.com/evgeny.evteev/RAlIqptUJj/view/page/ad16cc0b0 [b]Требования: [/b]- молниеносная загрузка на всех устройствах; - адаптация к мобильным. - стильные шрифты, все по модному в общем ) Для ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт5 лет назад
- $70
Привет, меня зовут Евгений Евтеев, я занимаюсь продвижением в Instagram. Опыт администрирования аккаунтов с 2016 года, а вообще в маркетинге с 2014 г. Мне нужен хороший исполнитель, который будет работать со мной долго. Хороший исполнитель - человек, у ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $58
Добрый день! Для сайта [url=http://centrmehano.ru/]centrmehano.ru[/url] сделали главную страницу. Она в приложении. Сайт на modx. Требуется: - вёрстка страницы; - натяжка; - настройка форм. В дальнейшем требуется поддержка этого сайта. Оплата 3000 р. Срок 2 дня. Работа по безопасной сделке. Если ты не бот, напиши в сообщении "Астра".Завершен6 лет назад
- $35
Добрый день! Необходимо сделать дизайн лендинга. Прототип доступен по ссылке: https://app.moqups.com/evgeny.evteev/RAlIqptUJj/view/page/aa7c1be12 Есть фото с фотосессии + фирменный стиль (см. приложение). Оплата 2000, срок 24 часа. Работа по безопасной сделке. Если ты не бот, напиши в сообщении "Ваканда" :)Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день. Есть сайт на системе modx. http://centrmehano.ru Есть проект главной страницы - лендинга. https://app.moqups.com/evgeny.evteev/RAlIqptUJj/view/page/adf2f6946 Который там необходимо реализовать. Пишите цену и сроки. А так же пишите, нужно ли сначала мне заказать ПСД у дизайнера. Напиши в заявке "+1" , если ты не ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день, необходимо подготовить базу астраханских банкетных залов и отдельно компаний, у которых больше 10 сотрудников. Сделать 2 рассылки по этим базам. Пишите срок и стоимость. Макет письма есть в HTML. Спасибо!HTML-верстка5 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день, для рассылки требуется сверстать письмо на основании псд макета. Картинку прикрепляю. Пишите срок и цену. Спасибо, буду рад каждой заявке.HTML-верстка24 заявкиЗакрыт6 лет назад