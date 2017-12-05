evgenyevteev

Добрый день. Есть сайт на системе modx. http://centrmehano.ru Есть проект главной страницы - лендинга. https://app.moqups.com/evgeny.evteev/RAlIqptUJj/view/page/adf2f6946 Который там необходимо реализовать. Пишите цену и сроки. А так же пишите, нужно ли сначала мне заказать ПСД у дизайнера. Напиши в заявке "+1" , если ты не ...