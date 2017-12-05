evgenyevteev

Евгений Евтеев evgenyevteev

 
32 годаРоссия/Астрахань
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Продвижение в Instagram
Продвижение в Instagram
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$55
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

  • Сделать ленд в 2 экрана. Недорого :)

    Добрый день! Необходимо сделать простой лединг для продажи красивых телефонных номеров. Оформление минималистичное, приближенное к поставщику. https://astrakhan.beeline.ru/customers/products/mobile/services/details/nomer-na-vybor/krasivie-nomera/lyubimoe-chislo/ Проект сайта в виде картинки см в файлах. Важна мобильная версия. Особенность: Сделать поиск по номерам, которые мы дадим - около 1000 номеров. Суть сайта: [list=1][*]Человек попадает ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Оптимизировать скорость загрузки сайта

    Добрый день, сайт e-evteev.com находится в "красной" зоне https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fe-evteev.com%2F  Необходимо вывести в зелёную зону, чтобы даже с плохим интернетом с  телефона быстро загружался сайт. Пишите сразу окончательную цену и срок. Спасибо :)

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Собрать базу из 5000 емейлов руководителей с именами

    Добрый день, хочу сделать email рассылку по холодной базе. Целевая аудитория - собственники и директора  ниши: лечени спины и т.д. - т.е. реабилитационные центры, которые лечат кости, мышцы и т.д. Имя мне нужно для персонализации рассылки (чтобы обращаться по ...

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Вёрстка лендинга

    Добрый день, нужна верстка+ опубликовать на хостинге и установить код метрики. Объём работ: 1. Веб версия. 2. Мобильная. 3. "Спасибо" 4. Открывающаяся страница с кейсами. Предлагайте сроки, сумму оплаты. Спасибо!

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн многостраничного сайта

    Добрый день, я сделал проекта сайта. Меня зовут Евгений Евтеев, обо мне можете почитать тут http://taplink.cc/evgeny.evteev [b]Структура сайта:[/b] 1. [b]Главная[/b]. (проект готовится) [i] раздел "лендинги":[/i] 2. [b]Лендинг [/b]на продвижение в Инстаграм. (проект готовится) 3. [b]Лендинг [/b]на таргетированную рекламу. [i](проект готовится) раздел "отчеты":[/i] 4. [b]Шаблон [/b]страницы отчёта по продвижению ...

    Многостраничный сайт
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать сайт в 1 экран

    Добрый день. Я занимаюсь продвижением в Инстаграм. Хочу сделать страницу с простыми и понятными отчётами для клиентов. Т.к. эксельки и другие файлы многие не смотрят. А так заказчикам будет понятно, чем мы занимаемся. И это приведет к увеличению срока ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Видео сториз о мероприятии

    Добрый день) Необходимо сделать сториз про мероприятие с крутыми переходами, сочной музыкой и точными смыслами. live150.ru  Примерный сценарий: 1. Самый крупный в России форум о долголетии «КАК ПРОЖИТЬ 150+». 2. Для тех, кто неравнодушен к здоровью, долголетию и благополучию, как собственному, так и ...

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Аватарку для инстаграм

    Добрый день, меня зовут Евгений, занимаюсь продвижением в инстаграм. [list=1][*]Сделать клёвую аватарку. [/list][url=https://www.instagram.com/evgeny.evteev/]https://www.instagram.com/evgeny.evteev/[/url] - мой профиль Пример клевой, на мой взгляд: фотки, которые можно использовать [url=https://drive.google.com/file/d/1gTYSHEQa1M8IsC5j9sPpyUV9dn9afsmZ/view?usp=sharing]https://drive.google.com/file/d/1gTYSHEQa1M8IsC5j9sPpyUV9dn9afsmZ/view?usp=sharing[/url] [url=https://drive.google.com/file/d/1vbLuoAflhKm82jPp6fFC3TzgwvSRChEc/view?usp=sharing]https://drive.google.com/file/d/1vbLuoAflhKm82jPp6fFC3TzgwvSRChEc/view?usp=sharing[/url] [url=https://drive.google.com/file/d/1PnL5JMwjyS_0v3m7OK6_FvHybQ5jiLjt/view?usp=sharing]https://drive.google.com/file/d/1PnL5JMwjyS_0v3m7OK6_FvHybQ5jiLjt/view?usp=sharing[/url] Повторять точь в точь не стоит, просто пример креативности. Мне нравятся сочные яркие ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сделать заставку-шаблон для видео

    Добрый день, я занимаюсь продвижением в Instagram. делаю видео разборы и делюсь опытом через видео. Хочу, чтобы у меня была 2-4 секундная заставка для видео. Примеры: https://youtu.be/InMwxVjUKUU  https://www.youtube.com/watch?v=agZCZNSWqVU  Лого у меня нет. Предлагайте цены и сроки. Спасибо!

    Продвижение в Instagram
    Анимация17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн первого экрана лендинга.

    $8

    Добрый день. Есть лендинг e-evteev.com. Мне не нравится первый экран. Необходимо сделать дизайн в таком стиле: https://molodost.bz/mk_mzs_06_07/ Современный дизайн хочу) Остальные экраны пока устраивают меня, сейчас нужен только 1-ый экран. В приложении фотка, которую надо использовать на главной.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Верстка и натяжка на вордпресс

    $16

    Добрый день. Есть макет ПСД. Надо сделать верстку и натяжку на вордпресс. Адаптировать под все устройства,вставить фавикон, описание, код от гугл таг менеджера. Сайт должен летать и мгновенно грузиться даже при плохом интернете. Оплата 1000 рублей, срок 24 часа. !!!Внимание, если ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Обработать 2 фото

    $3

    Добрый день. Необходимо обработать 2 фото в фотошопе. Сделать яркий (желтый/зеленый, еще какой-нить, сами посмотрите) фон и меня чуть обработайте на свой вкус. В приложении есть файл "Как не надо делать". Оплата 200 рублей за 2 фотки.

    Photoshop
    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Одноэкранный сайт

    Добрый день. Необходимо сделать одноэкранный сайт на вордпресс с админкой или каким-нить приложением для редактирования текста на сайте. [b]Ссылка на проект:[/b] https://app.moqups.com/evgeny.evteev/RAlIqptUJj/view/page/ad16cc0b0  [b]Требования: [/b]- молниеносная загрузка на всех устройствах; - адаптация к мобильным. - стильные шрифты, все по модному в общем ) Для ...

    WordPressТексты для сайта
    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Контент-менеджер в SMM агентство.

    $70

    Привет, меня зовут Евгений Евтеев, я занимаюсь продвижением в Instagram. Опыт администрирования аккаунтов с 2016 года, а вообще в маркетинге с 2014 г. Мне нужен хороший исполнитель, который будет работать со мной долго. Хороший исполнитель - человек, у ...

    PhotoshopПродвижение в Instagram
    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка лендинга 9 экранов и натяжка на modx

    $58

    Добрый день! Для сайта [url=http://centrmehano.ru/]centrmehano.ru[/url] сделали главную страницу.  Она в приложении. Сайт на modx. Требуется: - вёрстка страницы; - натяжка; - настройка форм. В дальнейшем требуется поддержка этого сайта. Оплата 3000 р. Срок 2 дня. Работа по безопасной сделке. Если ты не бот, напиши в сообщении "Астра".

    MODXВерстка лендинга
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн лендинга

    $35

    Добрый день! Необходимо сделать дизайн лендинга. Прототип доступен по ссылке: https://app.moqups.com/evgeny.evteev/RAlIqptUJj/view/page/aa7c1be12  Есть фото с фотосессии + фирменный стиль (см. приложение). Оплата 2000, срок 24 часа. Работа по безопасной сделке. Если ты не бот, напиши в сообщении "Ваканда" :)

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Лендинг на modx

    Добрый день. Есть сайт на системе modx. http://centrmehano.ru  Есть проект главной страницы - лендинга. https://app.moqups.com/evgeny.evteev/RAlIqptUJj/view/page/adf2f6946  Который там необходимо реализовать. Пишите цену и сроки. А так же пишите, нужно ли сначала мне заказать ПСД у дизайнера. Напиши в заявке "+1" , если ты не ...

    MODX
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать рассылку по базе емейл

    Добрый день, необходимо подготовить базу астраханских банкетных залов и отдельно компаний, у которых больше 10 сотрудников.  Сделать 2 рассылки по этим базам. Пишите срок и стоимость.  Макет письма есть в HTML. Спасибо!

    HTML
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Stanislav-ukr
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$55
10 баллов
5 лет назад
Вёрстка лендинга
Евгений очень хороший заказчик, была четко поставлена задача + была предоплата, очень быстро просмотрено и отдан ответ по правкам, и конечная оплата по проекту. Постоянно на связи, и давал ответы на нужные уточнения. Очень рад сотрудничеству и всем рекомендую таких заказчиков как Евгений.
Станислав - хороший исполнитель. Общение на хорошем уровне. Вёрстку сделал профессионально и не дорого. Я рад, что поработали :) Рекомендую!
Ответный отзыв
LedyAngel
Алла 
56 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
75 отзывов
$6
10 баллов
5 лет назад
Аватарку для инстаграм
Евгений отличный заказчик!четко поставлена задача,моментальная оплата.Рекомендую всем фрилансерам!
Замечательно всё сделала) угадала мои желания) а до нее 3 дизайнера это не смогли!
Ответный отзыв
vitilik
28 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$8
10 баллов
5 лет назад
Дизайн первого экрана лендинга.
Чётко поставленная задача, лёгкое общение. Остался доволен сотрудничеством. Рекомендую.
Быстро и качественно сделал дизайн первой страницы, все супер! Рекомендую)
Ответный отзыв
Kind-Of-Heaven
Кирилл Тен 
24 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$16
10 баллов
5 лет назад
Верстка и натяжка на вордпресс
Приятный в общении заказчик Оплатил сразу же Рекомендую!
Замечательный исполнитель, все сделал великолепно и в срок! Рекомендую однозначно)
Ответный отзыв
rkorets
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Обработать 2 фото
все супер, рекомендую
Спасибо, сделал то,что нужно.
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