Сделать ленд в 2 экрана. Недорого :)

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Закрыт15 заявок212 просмотров

Добрый день!

Необходимо сделать простой лединг для продажи красивых телефонных номеров.

Оформление минималистичное, приближенное к поставщику.

https://astrakhan.beeline.ru/customers/products/mobile/services/details/nomer-na-vybor/krasivie-nomera/lyubimoe-chislo/

Проект сайта в виде картинки см в файлах.

Важна мобильная версия.

Особенность:

Сделать поиск по номерам, которые мы дадим - около 1000 номеров.

Суть сайта:

  • Человек попадает на сайт.
  • Вбивает числа, которые ему хочется видеть в номере.
  • Сайт выдает комбинации номеров.
  • Человек оставляет заявку.
Объём работ:

1. Сайт.

2. Страница благодарности.

Пишите окончательную цену и срок. Спасибо, каждую заявку рассмотрю (если вы не бот).

6 лет назад
evgenyevteev
Евгений 
33 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров