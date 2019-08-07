Добрый день. Необходимо сделать сайт партнерской сети с адаптированным дизайном и многоязычным. Склоняемся к использованию готового скрипта, но готовы рассмотреть другие варианты. При отклике прошу писать сроки, стоимость и способ исполнения задачи.
Создать сайт
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