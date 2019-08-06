Интернет магазин

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт17 заявок298 просмотров

Нужен интернет магазин под ключ для продажи молочки. Предусмотреть возможность ввода купонов, также расчёт стоимость доставки. Какую cms порекомендуете? Сроки , чем быстрее, тем лучше

6 лет назад
borodaeffvlad
Владимир 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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