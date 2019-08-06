Аналог сайта на Вордпресс

Здравствуйте.

Необходимо собрать аналог сайта https://autonomera777.net/ но только по продаже сотовых номеров телефонов на Вордпресс. Дизайн такой же простой как в примере.

ТЗ по функционалу: https://drive.google.com/open?id=183aKNBRkFGAlb-80Re_VVRlU2FzE_tjT

Реализовать можете как возможно готовыми плагинами там и своими доработками. Главное выполнить условия по ТЗ.

Жду ваши предложения.