Здравствуйте, дорогие WEB программеры и дизайнеры Нам нужно сделать сайт-визитку агенства по доставке автомобилей с США в страны СНГ Можно на шаблоне, но важно чтобы было СЕО френдли, красиво и современно
Аналог сайта на Вордпресс
Здравствуйте.
Необходимо собрать аналог сайта https://autonomera777.net/ но только по продаже сотовых номеров телефонов на Вордпресс. Дизайн такой же простой как в примере.
ТЗ по функционалу: https://drive.google.com/open?id=183aKNBRkFGAlb-80Re_VVRlU2FzE_tjT
Реализовать можете как возможно готовыми плагинами там и своими доработками. Главное выполнить условия по ТЗ.
Жду ваши предложения.
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