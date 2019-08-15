Конкурентные сайты на для малого бизнеса на Wordpress
Здравствуйте.
Меня зовут Сергей.
Я на связи:
Занимаюсь разработкой сайтов на Wordpress. Использую готовые наработки из собственного репозитория из более чем 2000 премиум-тем и плагинов.
Современный сайт - это:
- адаптивная верстка,
- максимальная скорость загрузки,
- семантическая разметка Schema.org и т.д.
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Мои работы:
- http://opt1.za-zdorovoe-pitanie.ru
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С радостью отвечу на ваши вопросы. Пишите в ЛС.
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