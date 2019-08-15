Конкурентные сайты на для малого бизнеса на Wordpress

Здравствуйте.

Меня зовут Сергей.

Я на связи:

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Занимаюсь разработкой сайтов на Wordpress. Использую готовые наработки из собственного репозитория из более чем 2000 премиум-тем и плагинов.

Современный сайт - это:

- адаптивная верстка,

- максимальная скорость загрузки,

- семантическая разметка Schema.org и т.д.

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Мои работы:

- http://dolgzalog.ru/

- http://remkomfort.com/

- http://opt1.za-zdorovoe-pitanie.ru

- http://mosgidrovid.ru

- http://металл-рез.рф

- http://drpurity.ru

- https://szagaynov.ru

- http://videonv.ru/

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С радостью отвечу на ваши вопросы. Пишите в ЛС.