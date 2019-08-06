Обновление действующего форума IPB 2.3 до последней версии IPS

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Закрыт2 заявки207 просмотров

Обновление действующего форума IPB 2.3 до последней версии. Адрес форума ***

Нужно:

  • Обновить сам движок до последнего стабильного русскоязычного Nulled
  • Сконвертировать старую базу для нового движка
  • Перенести данные по двум модам "Спасибо" и "Репутация" в новый движок. Можно не на 100 % совместимость, но чтобы хотя бы конечные цифры по репутации и спасибам юзеров совпали
  • Нужно будет сдать работу не формально, а полноценно. Т.е. на новом форуме всё должно работать без багов и глюков.
Предлагайте свои условия и цену.
6 лет назад
GevArt
Георг 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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