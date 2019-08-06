Воссоздать функционал и структуру приватного видеочата

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт3 заявки141 просмотр

Имеется известный в мире видеочат, который представляет собой главную страницу сайта с огромным количеством окон. Вот и всё. Также внизу слева - блок с возможностью переключения на 2 десятка языков. А вверху справа - блок с расценками на те или иные действия моделей. 

Нет дизайна. Нет других страниц. Нет всплывающих окон. Нет онлайн-консультанта. 

Воссоздать всё очень просто. Главное - не забыть детали. например, возможность добавлять тэги для каждого окна. И также - функционал для начисления, обмена на деньги, продажи заработанных токенов. И, разумеется, главное - функционал для получения средств.

Кто возьмется?

Таким сайтам уже лет 25-30. 

6 лет назад
nash44
Михаил 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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