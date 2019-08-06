Воссоздать функционал и структуру приватного видеочата

Имеется известный в мире видеочат, который представляет собой главную страницу сайта с огромным количеством окон. Вот и всё. Также внизу слева - блок с возможностью переключения на 2 десятка языков. А вверху справа - блок с расценками на те или иные действия моделей.

Нет дизайна. Нет других страниц. Нет всплывающих окон. Нет онлайн-консультанта.

Воссоздать всё очень просто. Главное - не забыть детали. например, возможность добавлять тэги для каждого окна. И также - функционал для начисления, обмена на деньги, продажи заработанных токенов. И, разумеется, главное - функционал для получения средств.

Кто возьмется?

Таким сайтам уже лет 25-30.