С личными кабинетами с внутренним счетом,партнерской программой,закрытого типа под ключ,нужен дизайн.Расматриваю разработку на фреймворках и безопасных смs.Детали при отклике.
Воссоздать функционал и структуру приватного видеочата
Имеется известный в мире видеочат, который представляет собой главную страницу сайта с огромным количеством окон. Вот и всё. Также внизу слева - блок с возможностью переключения на 2 десятка языков. А вверху справа - блок с расценками на те или иные действия моделей.
Нет дизайна. Нет других страниц. Нет всплывающих окон. Нет онлайн-консультанта.
Воссоздать всё очень просто. Главное - не забыть детали. например, возможность добавлять тэги для каждого окна. И также - функционал для начисления, обмена на деньги, продажи заработанных токенов. И, разумеется, главное - функционал для получения средств.
Кто возьмется?
Таким сайтам уже лет 25-30.
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