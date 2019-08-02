Сайт СУШИ. С прототипом

1. Надо разработать простой сайт , желательно на движке ворд-пресс. С мобильной версией. Сами будем наполнять сушами.

2. Срок 3-4 дн.

3. Прототип прикрепляю сюда + меню суши+логотип+подложку (задний фон) которую используем для вкладок Меню-Суши+Японское-меню

Ссылка на фон https://drive.google.com/open?id=0BwzRLGlhOcfoT3l4M28wZ205UnZRQktwZUxuNVplQWg1dXNN

4. Меню:

а. Название раздела (японская кухня). Дать воз-ть где надо добавить доп. описание раздела.

б. Название блюда

в. Цена - простая или цена за мал/бол. порцию

г. Краткое описание состава блюда

д. Внутренняя карточка товара, все тоже самое + картинка + кнопки: 1. оплатить (переход сторонний на модуль оплаты) - как здесь будет система оплаты (https://glattalacarte.com) 2. Добавить в корзину

5. Поп-окно заказать обратный звонок - внизу находится как простое окошко.