PHP сайт по перевозкам типа Busfor Bustrip и пр. роботизированный контент Оптимизированный сайт для поисковых систем с дизайном.
Одностраничный сервис по проверке imei
Нужно сделать одностраничный сайт по типу http://imei.rfs.gov.kz/index_ru.php.
База данных imei должна подгружаться вручную в формате excel и иметь возможность постоянного обновления.
В заявке указывайте стоимость, сроки выполнения и планируемый движок (самописные движки нежелательны).
Выбранный исполнитель
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