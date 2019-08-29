Одностраничный сервис по проверке imei

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен9 заявок236 просмотров

Нужно сделать одностраничный сайт по типу http://imei.rfs.gov.kz/index_ru.php.

База данных imei должна подгружаться вручную в формате excel и иметь возможность постоянного обновления.

В заявке указывайте стоимость, сроки выполнения и планируемый движок (самописные движки нежелательны).

6 лет назад
ag1201
35 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

TinBoyko
36 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$100
2 дня
Escrow
Хорошая работа!
Хороший и приятный заказчик

Заявки фрилансеров

TinBoyko
36 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад