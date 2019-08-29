Одностраничный сервис по проверке imei

Ув. коллеги, необходима сделать аналог калькулятор как на доноре. Донор конкурент только другой регион. Сайт донора https://clck.ru/HQiAY от куда скопировать Сам стал копировать https://clck.ru/HQiCN html но дальше не смог, по этому нужен ...