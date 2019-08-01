Нужно создать сайт для образовательной организации

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Закрыт23 заявки508 просмотров

Сайт предназначен для учеников и педагогов для выполнения проектных работ. Предполагается, что на сайте ученики смогут выбрать интересующие их темы проектов или сформулировать свою тему, выбрать понравившегося педагога. Далее выполнение проекта, где педагог может вносит правки и делать  замечания по ходу выполнения. Ученик выполняет работу в универсальном шаблоне, который может выгрузить и снова прикрепить для проверки. Педагог заполняет оценочный лист согласно критериям. Администратор (завуч) может видеть информацию по каждому ученику и педагогу, а так же динамику выполнения проекта.Возможно заключение договора и на выполнение, и на настройку и техническое обслуживание.  Продукт предполагается к тиражированию и продаже.  Цену можно обсуждать. 

6 лет назад
Hydrangea1972
Надежда 
52 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров