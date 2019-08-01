Нужно создать сайт для образовательной организации

Сайт предназначен для учеников и педагогов для выполнения проектных работ. Предполагается, что на сайте ученики смогут выбрать интересующие их темы проектов или сформулировать свою тему, выбрать понравившегося педагога. Далее выполнение проекта, где педагог может вносит правки и делать замечания по ходу выполнения. Ученик выполняет работу в универсальном шаблоне, который может выгрузить и снова прикрепить для проверки. Педагог заполняет оценочный лист согласно критериям. Администратор (завуч) может видеть информацию по каждому ученику и педагогу, а так же динамику выполнения проекта.Возможно заключение договора и на выполнение, и на настройку и техническое обслуживание. Продукт предполагается к тиражированию и продаже. Цену можно обсуждать.