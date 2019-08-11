Разработка лендинга (landing)

$85
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен17 заявок314 просмотров

Нужно разработать лендинг для компании которая предоставляет IT услуги (нет разницы где разработуете, Wordpress или HTML). Стиль, цветокоррекция чтобы был похож на нижеуказаные картинки. Контент имеется. 

Срок – 4-7 дней.

HTMLWordPress
6 лет назад
davron28
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$85
4 дня
Сотрудничаю с Еленой уже третий раз. Доволен качеством услуги на 100%. Очень приятный человек, всегда на связи, учитывает ВСЕ мои пожелания. Рекомендую.
Сотрудничеством с Давроном довольна в очередной раз. Надеюсь, мы с вами и дальше будем работать, вы замечательный человек!)

Заявки фрилансеров

master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад